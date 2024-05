Il Genoa fa sprofondare il Sassuolo | 2-1 in rimonta - autogol Kumbulla!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024) Ildi Gilardino, sorpresa della Serie A insieme al Bologna, ha ospitato oggi ildi Ballardini. I neroverdi, in piena lotta per non retrocedere, passano in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo ma nella seconda frazione di gioco si perdonoROSSOBLÙ – Ildi Alberto Gilardino ha ospitato allo stadio Luigi Ferraris ildi Davide Ballardini, unica squadra a battere l’Inter Campione d’Italia sia all’andata che al ritorno. I neroverdi, che lottano per non retrocedere, passano in vantaggio al 31? con Pinamonti dagli undici metri. La prima frazione di gioco si chiude con ilin vantaggio.– Nel secondo tempo ilrientra in campo con un piglio diverso e ribalta la partita: prima Badelj al 56? sigla ...