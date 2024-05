Denise Pipitone - Piera Maggio a Domenica In | Abbiamo visto una ragazza… la stiamo cercando

(Di domenica 12 maggio 2024), madre di, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, è stata ospite di Mara Venier aIn. Durante l’intervista,ha rivelato: «ricevuto un’altra segnalazione, di una ragazza straordinariamente somigliante a mia figlia in una foto. Voglio sapere chi sia,di individuare l’anno, quando è stata scattata e chi sono quelle persone vicino a lei. Non ho mai perso la speranza». La donna ha condiviso le motivazioni che l’hanno spinta a scrivere il libro “. Per te, con tutte le mie forze”: «La speranza è che un giorno questo libro possa arrivare nelle mani della mia figlia, ovunque si potrà trovare, per farle conoscere la storia dell’amore che c’è ...

