Pagelle Genoa-Sassuolo 2-1 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentaseiesima giornata di. Il Var salva i neroverdi nel primo tempo: viene annullato, per un dubbio fallo di mano, il gol di Thorsby, poi c’è il rigore – corretto – concesso dopo review e trasformato da Pinamonti. Ma gli emiliani crollano nella ripresa: il pareggio è a opera di Badelj, poi vantaggio Grifone che arriva per il clamoroso autogol da parte di Kumbulla. Di seguito ecco le. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-1(3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (1? st Ekuban 6.5), De Winter 5.5, Vazquez 6.5; Sabelli 6 (1? st Spence 6.5), ...

