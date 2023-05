Ballottaggi | affluenza ore 23 al 38 | 96 per cento in Puglia ELENCO COMUNI Elezioni amministrative | aggiornamenti in tempo reale su www noinotizie it

Anche ail'resta bassa. E registra un netto calo rispetto al primo turno. Dai dati del Viminale risulta che alle ore 19 ha votato per le elezioni Comunali il 27,65 per cento degli aventi ...Urne aperte per iin 7 capoluoghi e 34 comuni. Con un'media in calo rispetto al primo turno di circa otto punti percentuali. Reggono solo Ancona, unico capoluogo di regione al voto, Vicenza e Pisa.in calo alle ore 19 per iin 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 27,65% (sezioni (1.595 su 1.595), in calo rispetto al primo turno (35,95%). Lo comunica il sito del Viminale. Si ...

Ballottaggi comunali 2023, alle 23 affluenza al 37,51%, in calo rispetto al primo turno ilmessaggero.it

Di seguito il dato sull'affluenza alle urne registrato alle ore 23.00 nei comuni della Provincia di Brindisi interessati al turno di ballottaggio per l'elezio ...Dal Ministero dell’interno diffuso il dato della prima giornata di voto; dato che è in calo rispetto al primo turno di oltre 7 punti percentuali ...