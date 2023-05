Ecco come cambieranno le app di Android TV e Google TV

L'accessorio per l'estate potrebbe essere già servito:la tavola da surf gonfiabile, adatta a ... i remi per surfare e gli accessori per la tavola, per farla 'scivolare' meglio sull'acqua ,...Se c'è da scegliere a tavola, fra le varie prelibatezze lei probabilmente opterà per un piatto di pasta o per una fetta di torta, lui invece per una bella ...le parole di Fabio: "La mia classifica attuale oggi rispecchia i risultati di questa annata ma non il mio livello. Lo stesso Murray può essermi di ispirazione. Non sono stato fortelui ma ...

Rosmarino: ecco come conservarlo fino a 1 anno intero per averlo sempre fresco Wineandfoodtour

Non sappiamo come sarà messo a punto l’interno (di certo modificate scale, elevatori e aperture) e se verrà conservato il bagno custodito in situ come elemento musealizzato. Da ieri sera, però, ...Il bonus trasporti 2023 è una misura importante per le famiglie che usano mezzi pubblici, ecco come sfruttarlo al meglio evitando di perdere soldi.