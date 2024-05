In The Green Future - premiazione per la start up che punta alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Premi per leup e gli spin-off più innovativi incentrati sullae sulla. Si terrà il prossimo 20 maggio, alle ore 9, nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli, via Roma 29, ad Aversa, la presentazione dei primi 15 progetti selezionati, tra cui verrà scelto il vincitore e le dueup meritevoli a cui verrà invece riconosciuta la menzione speciale. Con il suo esordio, il Premio “In The” inaugura un innovativo e sinergico dialogo tra gli ambiti scientifico, accademico ed economico, congiuntamentepartecipazione della Pubblica Amministrazione centrale e locale e del settore sociale. Questa prima edizione della competizione rappresenta il primo ...

Nasce il premio giornalistico Laganà su ambiente e difesa della biodiversità - ... Sustainability, Animal Welfare, è dedicato al giornalismo di qualità, a difesa della biodiversità, ... Oggi collabora come freelance con La Svolta e GreenMe, per il quale realizza video su start - up e ...

Plantvoice: agricoltura, sovrappopolamento e cambiamento climatico - E poi parallelamente alla diffusione di queste tecnologie stanno nascendo start - up " ESGMax, co - fondata dallo studio Startup Bakery insieme al CEO Massimo Ferri ne e un esempio " che semplificano ...