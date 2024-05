Giornata contro l’omofobia - la bifobia e la transfobia | La scuola deve promuovere la cultura del rispetto Grazie a tutto il personale La nota di Valditara alle scuole

(Di venerdì 17 maggio 2024) In occasione dellainternazionale, lae la, istituita con risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007 e che si celebra oggi 17 maggio, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppeinvia una, in cui le invita a realizzare attività di approfondimento sui temi legatidiscriminazioni, aldei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo .

Non binario. È il genere di Nemo, l’artista che ha vinto l’Eurovision Song Contest con i colori della Svizzera, anzi con tutti i colori dell’arcobaleno di un brano che racconta un percorso queer. Di chi cioè non solo non si riconosce nel suo genere ...

Mattarella “Serve l’impegno delle istituzioni per una società inclusiva” - Mattarella “Serve l’impegno delle istituzioni per una società inclusiva” - ROMA (ITALPRESS) – “I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla nostra Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso di qualsiasi società democratica e per la p ...

L’ultima gloriosa missione del guerriero Ansaldi - L’ultima gloriosa missione del guerriero Ansaldi - Con la fascia da capitano ben salda al braccio, il generale Cristian Ansaldi ha egregiamente portato a termine l’ultima missione in maglia crociata, giocando contro la Reggiana per tutti i 90', come n ...

Giornata contro omofobia, bifobia e transfobia, perché si celebra il 17 maggio - giornata contro omofobia, bifobia e transfobia, perché si celebra il 17 maggio - Omofobia. Roma Gay Help-line: “In fuga dalla famiglia dopo il coming out, molti under 18” In un anno 21 mila richieste di aiuto dal Lazio. In occasione della giornata contro la omolesbotransfobia, il ...