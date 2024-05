Attenzione | nuova truffa Agenzia delle Entrate Cosa vi può arrivare e cosa non dovete fare

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’uso di Internet, cellulari, computer rappresenta un fertile terreno per itori, che spesso sfruttano la scarsa dimestichezza (soprattutto da partepersone anziane) nell’uso degli strumenti tecnologici. Gli imbroglioni telematici riescono a attivare inganni sempre più difficili da capire a un primo sguardo, specie per chi è meno abituato a utilizzare la Rete. L’ultimo allarme arriva direttamente dall’, che ha segnalato l’arrivo di mail a suo nome che offrono un fantomatico rimborso fiscale a chi le riceve. Questaè particolarmente pericolosa in primo luogo perché le mail inviate riportano i loghi dell’e del Governo, offrendo un’impressione di ufficialità. In secondo luogo perché, per l’appunto, offrono a chi le riceve un ...

Importante Avviso da parte dell’ INPS in merito alle truffe dei falsi SMS: di che si tratta, occhio a questi dettagli Quando si parla di truffe , sono tanti gli aspetti importanti su cui soffermarsi e da approfondire, in modo tale da essere informati ...

Oramai i talk show dedicati alla politica non hanno ragione d’esistere se non si crea un parterre di invitati potenzialmente propensi allo scontro e alle reciproche punture di veleno. Se ci fate caso, gli agitatori di professione, da una parte e ...

Il soffocamento da corpo estraneo è una delle cause di morte più comuni nei bambini ed è fondamentale conoscere le giuste azioni da compiere per intervenire in modo efficace. Ne abbiamo parlato con Marco Squicciarini, medico e consulente del ...

Criminal Minds: Il BAU col nemico in casa nel nuovo trailer della stagione 17 - Criminal Minds: Il BAU col nemico in casa nel nuovo trailer della stagione 17 - Criminal Minds: cosa ci aspetta nella stagione 17 Nella stagione 17 di ... un uomo dedito alle cause dei bambini che attira l'attenzione degli agenti quando questi sospettano che agisca per motivi ...

Il 17 maggio della bandiera rainbow. Da dove arriva e cosa significa - Il 17 maggio della bandiera rainbow. Da dove arriva e cosa significa - Ogni anno, per la Giornata Internazionale contro l'omotransfobia, Ivan e io ne issiamo due nel nostro giardino. Mentre scrivo, le vedo tese nel vento, come ...

Sondaggio Unicef, 17% dei giovani non sa delle elezioni Europee - Sondaggio Unicef, 17% dei giovani non sa delle elezioni Europee - Il 68% ha risposto di sapere che nel prossimo mese di giugno ci saranno le elezioni Europee e il 17% ha detto di non saperlo. Il resto del campione 'non ne ha sentito parlare'. (ANSA) ...