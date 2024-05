Perché la Russia non è interessata a conquistare Kharkiv e gli stessi ucraini lo ammettono

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag – Tralasciando le sparate del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (il quale ha comunque ridimensionato i toni sulla questione nelle ultime 24 ore) non sembra assolutamente plausibile che latenti di prendere davvero, la città a nord est che in realtù era stata contesa dall’inizio delle ostilità. Questo per delle ragioni evidentemente tattiche, riassunte in un’analisi interessante di SkyTg24.lanon ha intenzione diL’interessante, maggiore è che le versioni russe e ucraine sul dettaglo specifico coincidono, secondo quanto riportano le agenzie di stampa. O quanto meno, sono molto simili. Il presidente Vladimir Putin racconta esplicitamente alla Tass che “ad oggi non abbiamo piani per la conquista di ...

(Adnkronos) – I russi non hanno “né i numeri né la capacità per una svolta strategica” in Ucraina nella nuova fase cruciale della guerra caratterizzata dall’offensiva nella regione di Kharkiv. Parola di Christopher Cavoli, il generale americano ...

