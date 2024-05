Dal Pd invocano la patrimoniale - la replica di Lupi | Col centrodestra al governo non ci sarà mai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Ci risiamo, una Sinistra a corto di idee, stavolta con la candidata del Pd Cecilia Strada, rilancia l’idea della: una ricetta sbagliata e populista che non porterebbe vantaggi economici e colpirebbe una classe media già provata da anni difficili. Cosa ne pensa Elly Schlein: il Pd condivide la proposta della?”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Mauriziochiede una presa di posizione della Schlein “Con ilal– aggiunge – non cimai lae non ci saranno aumenti delle tasse; noi lavoriamo per avere un fisco sempre più equo, solidale e vicino alle persone, che non devono vedere nello Stato un nemico”.ha anche modo di commentare il mancato duello tv ...