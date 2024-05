Furiosa | in conferenza stampa George Miller annuncia nuovi film su Mad Max

(Di venerdì 17 maggio 2024): A Mad Max Saga è il prequel ufficiale che si concentra sulla figura di, interpretata in Fury Road da Charlize Theron. Il nuovocon Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth racconta le origini del personaggio ed è stato di recente presentato in anteprima fuori concorso al Festival del cinema di Cannes 2024. La reazione della critica è stata entusiastica, noi stessi ne abbiamo parlato come di un capitolo perfetto, e durante lasuccessiva alci sono state tante occasioni per parlare della lavorazione e delle idee del regista,, per il futuro della saga. Anya Taylor-Joy in: A Mad Max Saga Fonte: Warner Bros. Italiaha infatti dichiarato che l’idea di portare ...

Furiosa, Chris Hemsworth: "Feci il provino per Mad Max in Fury Road, non mi richiamarono" - furiosa, Chris Hemsworth: "Feci il provino per Mad Max in Fury Road, non mi richiamarono" - La star di Thor, che oggi interpreta il Signore della Guerra Dementus in furiosa, tentò di ottenere la parte di Max in Fury Road.

Furiosa – A Mad Max Saga: recensione del film di George Miller - furiosa – A Mad Max Saga: recensione del film di George Miller - La recensione di furiosa - A Mad Max Saga, il nuovo film della saga targata George Miller, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth ...

I dannati a Verona - I dannati a Verona - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Verona (Verona). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...