Torino-Milan - Theo Hernandez in dubbio | ecco il motivo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, dei temi principali diinper la trasferta di domani

Verso Torino-Milan , Pioli nel corso della conferenza stampa ha lanciato l’ allarme su Theo Hernandez: il terzino non si è allenato. Ecco il motivo Alla vigilia di Torino–Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A, Stefano Pioli è ...

Milan: Pioli, farò giocare tutti ma Theo Hernandez influenzato - Milan: Pioli, farò giocare tutti ma theo Hernandez influenzato - "theo ha avuto un attacco influenzale e non so se ce la farà domani. Ho detto alla squadra che se riuscirò farò giocare tutti nelle ultime due partite": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla ...

Pioli: “Il Toro ha un blasone tale che è difficile accettare stagioni di medio livello” - Pioli: “Il Toro ha un blasone tale che è difficile accettare stagioni di medio livello” - Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della partita di domani tra Torino e Milan ...

LIVE –Torino-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) - LIVE –torino-milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) - La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di torino-milan, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato.