Borsa - Europa cauta dopo i record di Wall Street A Milano Saipem e Mps guidano il listino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il focus resta sulle banche centrali, attenzione anche ai dati sull’inflazione Ue. Euro stabile sul dollaro, petrolio ancora in rialzo. Spread poco mosso in area 130 punti

Avvio debole per le principali Borse europee, rese guardinghe dai deludenti dati macro arrivati dalla Cina e dalla cautela espressa da diversi componenti della Fed sul taglio dei tassi. Parigi e Francoforte cedono lo 0,14% mentre Londra arretra ...

Continua intanto la corsa di Wall Street: i tre indici principali ieri hanno toccato il record storico, il Dow Jones ha superato per la prima volta i 40mila punti, per poi chiudere la seduta in lieve ...

Piazza Affari prosegue la seduta debole, al pari delle principali Borse europee, con gli investitori che preferiscono monetizzare i forti rialzi messi a segno dai listini nelle ultime sedute mentre da ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Ancora in rialzo la pattuglia delle banche, guidate da Mps (+2,76% a 5,2 euro), Bpm (+2,39%) e Bper (+1,35%). A riaccendere il settore sono le speculazioni ...