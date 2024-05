Milano - 24enne aveva tirato un cavo d' acciaio in strada | condannato a 3 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il gup Sonia Mancini ha deciso di condannare a tredi carcere Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avere teso und'ad altezza uomo in viale Toscana, a, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi. Ilè stato giudicato con il rito abbreviato.

