 Fedele | Il Napoli vuole fare la Conference League

(Di venerdì 17 maggio 2024) Enrico Fedele, Dirigente Sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio. Queste le sue parole: Ilè 14 anni va in Europa ed è tra le prime 20 in Europa. Sicuramente stasera cercherà di vincere e se dovesse farlo sarà una vittoria vista con rammarico e delusione” Alinteressa davverolail prossimo anno? “Questi sono alibi per chi ha perso. Ilè 14 anni va in Europa ed è tra le prime 20 in Europa. Sicuramente stasera cercherà di vincere e se dovesse farlo sarà una vittoria vista con rammarico e delusione”. Fedele sull’allenatore delper il prossimo anno “Per l’allenatore, penso il Presidente abbia in mente altri allenatori rispetto a Conte. Gasperini è ambito, ...

Napoli , con Osimhen fermo ai box per infortunio Calzona questa sera affida l’attacco partenopeo a Giacomo Raspadori Questa sera il Napoli contro la Fiorentina non può sbagliare: serve la vittoria per sperare di giocare in Europa in Conference ...

Il Napoli affronta la Fiorentina nella corsa a un posto in Europa. Senza Osimhen, Raspadori è in vantaggio su Simeone per una maglia da titolare nel tridente offensivo. Il Napoli si gioca gran parte delle proprie residue speranze europee questa ...

La Lazio tiferà per il Napoli stasera , per assicurarsi un posto in Europa League . I biancocelesti dopo il successo contro l`Empoli della settimana...

