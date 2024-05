(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – Nondel Valdarno le proposte per alcunidel Valdarno: bocciate tre su cinque, in base al sondaggio effettuato dal ComitatoValdarno Direttissima attraverso il relativo gruppo Facebook. Le proposte di RFI etalia di modifica di orari e tratte per alcunidel Valdarno erano state presentate a Sindaci, Assessori e al Comitatodurante l'incontro dello scorso 16 aprile nella sedeRegione Toscana, alla presenza dell'Assessore Regionale ai Trasporti Baccelli. I primi dueoggetto del sondaggio sonotratta Firenze-Chiusi, 4119 e 4109, con partenza a metà pomeriggio, alle 17.02 e 17.14 rispettivamente, per i quali RFI aveva ...

Arezzo, 4 aprile 2024 – Nuovo incontro con Regione Toscana , Trenitalia , Rfi per i i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e il comitato pendolari fissato per il 16 aprile . Il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi: “Ancora due ...

Arezzo, 17 aprile 2024 – Delusione dei pendolari del Valdarno per gli esiti del vertice di ieri pomeriggio in Regione , convocato dall'Assessore ai trasporti Stefano Baccelli, con la presenza di Rfi, Trenitalia , sindaci del Valdarno aretino e ...

Arezzo, 17 aprile 2024 – Il Movimento Consumatori Arezzo ritiene che la Regione Toscana non abbia capito che servono risposte immediate ai problemi dei Pendolari . Una presa di posizione arrivata a 24 ore dal l’incontro di ieri sulla linea ...

Non convincono i pendolari le possibili modifiche tecniche ai treni critici della linea aretina - Non convincono i pendolari le possibili modifiche tecniche ai treni critici della linea aretina - Arezzo, 17 maggio 2024 – Non convincono i pendolari del valdarno le proposte per alcuni treni del valdarno: bocciate tre su cinque, in base al sondaggio effettuato dal Comitato pendolari valdarno Dire ...

Linea Aretina, le proposte di RFI per risolvere i problemi non convincono i pendolari: bocciate 3 su 5 - Linea Aretina, le proposte di RFI per risolvere i problemi non convincono i pendolari: bocciate 3 su 5 - Non convincono i pendolari del valdarno le proposte per alcuni treni del valdarno: bocciate tre su cinque. È il risultato del sondaggio effettuato dal Comitato pendolari valdarno Direttissima attraver ...

Il primo viaggio del Pendolino, il treno più veloce al mondo - Il primo viaggio del Pendolino, il treno più veloce al mondo - Domenica 29 maggio 1988 entrava in servizio il velocissimo Pendolino. Il viaggio inaugurale chiamò in causa due esemplari del mitico treno nella tratta tra Roma e Milano, con incrocio sull'Appennino ...