Conte-Napoli - arriva la sentenza che spiazza i tifosi | i dettagli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilcontinua la ricerca del suo prossimo allenatore, con Antonioattualmente in pole.però la duranei confronti del tecnico salentino. In casail focus è verso la partita di questa sera contro la Fiorentina, ma nel mentre Aurelio De Laurentiis è impegnato su altri fronti. Il presidente difatti è al lavoro per quanto riguarda il nuovo stadio e centro sportivo, ma soprattutto sulla scelta del prossimo allenatore del. Sono diversi i nomi sulla lista del patron azzurro, ma in pole resta sempre l’ex tecnico di Inter e Juventus, Antonioperò la duranei confronti del tecnico salentino che sorprende tutti i. Dichiarazioni forti nei confronti di Antonio ...

Social. Alessia Pifferi , è arrivata la sentenza . Nel luglio del 2022, la donna aveva abbandonato la figlia di diciotto mesi per una settimana in casa, lasciandola morire di stenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la ...

Germania: Tribunale amministrativo, governo deve rivedere programma protezione del clima - Germania: Tribunale amministrativo, governo deve rivedere programma protezione del clima - Il governo tedesco non sta facendo abbastanza per la protezione del clima e deve apportare significativi cambiamenti al suo programma.

Fitto, su accordo coesione con Campania lavoro per una soluzione - Fitto, su accordo coesione con Campania lavoro per una soluzione - La querelle sulla firma dell'accordo di coesione tra Governo e Regione Campania tiene banco anche al forum "Verso Sud" di The European House Ambrosetti in corso a Sorrento, aperto stamattina dall'inte ...

La storia di Chico Forti: chi è e perché è rimasto in carcere negli Usa per 24 anni - La storia di Chico Forti: chi è e perché è rimasto in carcere negli Usa per 24 anni - Prima del suo arresto, Enrico Forti detto Chico, nato a Trento l’8 febbraio 1959, è stato un campione di windsurf di successo. Dopo gli inizi sul lago di Garda arriva a essere il primo italiano a comp ...