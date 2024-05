Hanno ucciso l’Uomo Ragno la serie sugli 883 arriva a ottobre La Pavia degli anni ‘90 - la bocciatura e l’incontro tra i banchi

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Arriverà asu Sky e Now l’attesa dramedy che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, negli'90, a un progetto diventato in pochiun vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Laintitolata “” è un coming-of-age che racconta attraverso otto episodi la storia di due amici e la genesi di alcune delle canzoni più famose883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti. Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore) rispettivamente nei pdi Max Pezzali e Mauro Repetto. A fare da ...

Casini , presidente della Lega Serie A, commenta una delle notizie di oggi: quella della rivisitazione del regolamento sugli extracomunitari, definita dal Consiglio Federale. Le sue parole in tal senso. LA NOVITÀ – Questo pomeriggio, il Consiglio ...

2024-05-15 23:07:14 Giorni caldissimi per il calcio Italia no! Il terzo tempo…non è stato l’incanto dell’Atalanta. Dopo essere caduto alla Lazio nel 2019 e alla stessa Juve nel 2021, La ‘Dea’ perde la terza finale di Coppa Italia dell”Era ...

Suicidio assistito. L'appello di Martina, paralizzata dalla Sla a 49 anni: «In Italia non mi permettono di morire col sorriso» - Suicidio assistito. L'appello di Martina, paralizzata dalla Sla a 49 anni: «In Italia non mi permettono di morire col sorriso» - TRIESTE - «Vorrei morire col sorriso sul viso, nel Paese dove ho scelto di vivere, e dove ho pagato le tasse». È il video appello ...

Dopo 13 anni il club nerazzurro premiato a Palazzo Marino dal sindaco Sala. Il capitano: "Grazie Milano, grazie ai tifosi e a chi lavora con noi" - Dopo 13 anni il club nerazzurro premiato a Palazzo Marino dal sindaco Sala. Il capitano: "Grazie Milano, grazie ai tifosi e a chi lavora con noi" - Dopo 13 anni il club nerazzurro premiato a Palazzo Marino dal sindaco Sala. Il capitano: "Grazie Milano, grazie ai tifosi e a chi lavora con noi" ...