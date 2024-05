Dopo 35 anni torna in vita Archie - l' antenato di Google

(Di venerdì 17 maggio 2024) Con una operazione di tecnologia vintage,inil primo motore di ricerca web della storia,di. L'operazione si deve agli sviluppatori di The Serial Port, come riferisce il sito specializzato ArsTechnica.è stato sviluppato dall'informatico Alan Emtage nel 1989 con l'obiettivo di cercare file sui server dell'allora World Wide Web in embrione. A seguito dell'ascesa di internet, con l'arrivo nel 1995 di Yahoo e poi diè finito nel dimenticatoio. Con l'intento di voler preservare la memoria di quella che è stata l'evoluzione tecnologica, The Serial Port ha individuato la presenza del codice sorgente disu un sito gestito dal reparto informatico dell'Università di Varsavia. ...

