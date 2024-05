Calcio | Bayern Tuchel conferma addio No accordo per continuare

Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. Lo ha conferma to lo stesso tecnico tedesco nella conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Hoffenheim “L’accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato ...

