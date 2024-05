Primo chirurgo paraplegico a operare in piedi - guida un ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Paolo Anibaldi è il nuovo direttore sanitario del Mater Olbia Hospital. Dopo aver perso l'uso delle gambe a causa di un angioma midollare a 17 anni, Anibaldi è stato ilin Italia, e terzo al mondo, ainnonostante la disabilità, grazie a una sedia speciale, esemplare unico creato per lui, che consente di alzarsi e abbassarsi in autonomia. Ilarriva da Roma, dove ha ricoperto la carica di direttore sanitario aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea. "Essere il nuovo direttore sanitario del Mater Olbia Hospital rappresenta per me una stimolante sfida professionale e umana, in un luogo nuovo, all'interno di unmoderno e al tempo stesso profondamente legato al territorio in cui opera," commenta Anibaldi. Al Mater Olbia ...