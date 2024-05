Festival di Cannes 2024 - tutti i look sul red carpet di Megalopolis

Pronti, partenza, via: è iniziato il Festival di Cannes . Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red carpet . L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di star . Per farsi notare, in Croisette bisogna ...

A tutto gel: sul terzo red carpet di Cannes 2024 il wet look si conferma migliore amico dello styling capelli delle celeb . brillantine & co sono protagoniste delle acconciature della serata, in wet look ultra glam. Tra i più riusciti? Quelli di ...

Francis Ford Coppola vede un futuro tragico per Hollywood: 'I grandi studios scompariranno - Francis Ford Coppola vede un futuro tragico per Hollywood: 'I grandi studios scompariranno - Francis Ford Coppola, regista di Megalopolis, è convinto che il futuro del cinema americano non dipenderà più dagli Hollywood studios.

Cannes 2024, Yseult e quel New Look che sa di déjà vu - cannes 2024, Yseult e quel New Look che sa di déjà vu - La pioggia di stelle continua a riversarsi sul red carpet della Croisette e l’ultima a lasciare tutti a bocca asciutta è stata la cantante francese Yseult con un omaggio ad hoc. Eppure, già visto ...

Festival di Cannes day 3. Da Loewe a Giorgio Armani, la moda sbarca sul red carpet di «Magalopolis» - festival di cannes day 3. Da Loewe a Giorgio Armani, la moda sbarca sul red carpet di «Magalopolis» - Grandi ritorni al festival del cinema di cannes. La terza serata della 77ª edizione della kermesse cinematografica è stata un concentrato di attese e trepidazione sia per gli esperti della settima ...