Riconoscimenti | una cerimonia per ricordare Eneo Mian - ‘padre’ della dermatologia pisana

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pisa, 17 maggio 2024 – Si è svolta presso l’Opera Primaziale “G. Toniolo” di Pisa, lunedì 13 maggio, ladi commemorazione del centenario di nascita del professor, padre, fortemente voluta dal professor Marco Romanelli, attuale Direttore dell’Unità OperativaAzienda Ospedaliero Universitaria, nonché del Master Nazionale di II livello in Medicina Termale. In un contesto di altissimo profilo come quello dell’Opera Primaziale, la commemorazione si è svolta alla presenza di un centinaio di personalità del mondo universitario pisano, all’interno del quale la testimonianza di vita e di professione del professorè ancora vivida nei ricordi di molti, tra racconti, ...

Sono stati oltre 120 i protagonisti – tra professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo – della quinta Cerimonia del Tocco dell’Università di Udine, tenutasi nella mattinata nell’aula Strassoldo, in via Tomadini. Il rettore Roberto ...

Come scegliere l’abito da sposo: le regole secondo il galateo del matrimonio - Come scegliere l’abito da sposo: le regole secondo il galateo del matrimonio - Non è importante solo la scelta dell’abito da sposa, ma anche quella del futuro marito. Quali sono i modelli dei completi da uomo e come abbinarli agli accessori, e che errori evitare nella decisione.

Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia 2024: ecco l’elendo dei vincitori - Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia 2024: ecco l’elendo dei vincitori - La cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 maggio 2024 nella ... IL POTERE DELLE IMMAGINI - Illustrazioni mute, dalla forte valenza narrativa; l’uso del bianco e nero, tra Storia e immaginazione; ...

Agustina, eleganza e sensualità. Curve super sexy e abito nero per lady Lautaro - Agustina, eleganza e sensualità. Curve super sexy e abito nero per lady Lautaro - La moglie del calciatore dell'Inter fa impazzire i suoi follower con gli scatti per la cerimonia di ieri del Gentleman ...