Selvaggia Lucarelli | “Fedez con Chiara Ferragni si è comportato più da socio che da marito”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 17 maggio 2024)a Piazza Pulita su La7 ha parlato del crollo die Fedez come coppia e come brand: "Finchénon è stata sgamata dall'antitrust, a Fedez andava bene la modalità dell'operazione (caso pandoro, ndr). Resto dell'idea che si siapiù dache da marito. Erano una società, un brand a tutti gli effetti. Lui è scappato per paura del contagio reputazionale".