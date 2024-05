Genova - entra in casa dell' ex fidanzata e la violenta brutalment - arrestato dalla polizia trentenne

(Di venerdì 17 maggio 2024) La squadra mobile diha, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiestaa procura, un trentunenne per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe introdotto nellaa ex fidanza

Un francese di 44 anni è stato Arrestato a Genova durante dei contro per il femminicidio della compagna a Antibes, in Costa Azzurra : era in fuga

Uno spacciatore di 32 anni è stato arrestato con l’accusa di avere violenta to una ventenne dopo averle venduto una dose di crack . I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando la ragazza si è presentata in pronto soccorso denunciando di essere ...

Un genovese di 33 anni è stato tratto in arresto perché accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex, di 25 anni.Continua a leggere

Genova: picchia e violenta l’ex fidanzata, arrestato 33enne - genova: picchia e violenta l’ex fidanzata, arrestato 33enne - genova - Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un genovese di 33 anni per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti.

Rixi. “Una commissione ispettiva del Mit in Autorità Portuale” - Rixi. “Una commissione ispettiva del Mit in Autorità Portuale” - Il ministero delle Infrastrutture invierà una commissione ispettiva in Autorità portuale di genova e Savona in seguito alla maxi inchiesta che ha portato, tra l'altro, all'arresto del governatore Giov ...

Corruzione in Liguria, Signorini (Ad di Iren) in carcere. I collegamenti della società con Arezzo - Corruzione in Liguria, Signorini (Ad di Iren) in carcere. I collegamenti della società con Arezzo - Ecco perché in questi giorni anche dal territorio locale c'è particolare attenzione rispetto all'arresto del suo amministratore delegato ... accusa di corruzione nell'inchiesta della procura di genova ...