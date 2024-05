(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Ildelleha unnell’utilizzo deglidell’Ia. E’ importante l’IA sviluppata dallestesse, che vedono ilcome lo conosciamo con occhi diversi, mettendo a frutto la loro competenza e la loro visione. E ci sono anche le aziende più tradizionali, che soprattutto nel nostro Paese devono recuperare produttività per continuare a mantenere il proprio ruolo. Questi mondi lavorano insieme per portare innovazione nelle aziende più tradizionali. Ci sono segnali positivi in questo crescono anche le pmi”. Così Marco Gay, presidente esecutivo Zest spa, intervenendo in video collegamento al Festival del lavoro. L'articolo CalcioWeb.

Ia, Gay (Zes spa): "Mondo startup in grandissimo fermento in uso algoritmi" - Ia, Gay (Zes spa): "mondo startup in grandissimo fermento in uso algoritmi" - 'Il mondo delle startup ha un grandissimo fermento nell'utilizzo degli algoritmi dell'Ia. E' importante l'IA sviluppata dalle startup stesse, che vedono il mondo come lo conosciamo con occhi diversi, ...

La Palestina chiede la sospensione di Israele dalla Fifa: “Agisca con la stessa severità di altri casi”. Decisione entro il 20 luglio - La Palestina chiede la sospensione di Israele dalla Fifa: “Agisca con la stessa severità di altri casi”. Decisione entro il 20 luglio - La Federazione palestinese (PFA) aveva proposto per la prima volta di sanzionare e sospendere l’associazione israeliana già in aprile, sulla base delle violazioni dei diritti umani e del diritto umani ...

Snam seleziona le 5 startup per la terza edizione di HyAccelerator - Snam seleziona le 5 startup per la terza edizione di HyAccelerator - Milano, 17 mag. (askanews) – Snam ha selezionato le cinque startup vincitrici che parteciperanno al processo di accelerazione della terza edizione di HyAccelerator, acceleratore aziendale su scala glo ...