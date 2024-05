Guerra ultime notizie Italia e 12 Paesi a Israele - contrari a operazione a Rafah

(Adnkronos) – Il Comando dell'esercito israeliano ha inviato un'altra brigata a Rafah , mentre attende l'approvazione del governo all'ampliamento dell'offensiva. Il nuovo contingente – riferisce il Times of Israel – è stato schiera to nella notte ...

Israele rivendica a l'Aia la necessità di attaccare Rafah - israele rivendica a l'Aia la necessità di attaccare rafah - Venerdì israele ha difeso la necessità militare della sua offensiva su Gaza davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) dopo che il Sudafrica ha chiesto ai giudici di ordinargli di sospendere ...

Mo: ministri Esteri a Israele, 'azione urgente per crisi umanitaria a Gaza' - Mo: ministri Esteri a israele, 'azione urgente per crisi umanitaria a Gaza' - rafah è l’unica zona della Striscia di Gaza che offre ancora ... degli operatori umanitari locali e internazionali e dei giornalisti da danni o sfollamenti. Il governo di israele deve prendere tutte ...

Israele e Hamas. Appello per far uscire da Gaza i “bambini farfalla” - israele e Hamas. Appello per far uscire da Gaza i “bambini farfalla” - Daniele Rocchi - “Sono 35mila le vittime della guerra che da più di sette mesi sta devastando la Terra Santa. Sotto le macerie ci sono altri 10.000 corpi.