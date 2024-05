Preso il Fleximan di Rovigo | ha abbattuto almeno 5 autovelox - a incastrarlo l’ultimo colpo

(Di venerdì 17 maggio 2024), l’ignoto che nella notte abbatteva gliin provincia dinel Veneto e poi imitato anche in altre regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Esaltato sui social come una sorta di eroe per averi pali dei rilevatori di velocità con un flessibile, e aspramente criticato dai familiari delle vittime della strada, è indagato per danneggiamento e sospettato di aver messo a segno, con la stessa tecnica del taglio netto con il flessibile al palo che sorregge l’apparecchiatura – poi replicata altrove,cinque colpi. Asarebbero statoepisodio, quello di Rosolina, 50 chilometri a est del capoluogo veneto, lo scorso 3 gennaio alle 21.30 lungo la Statale 309 Romea al ...

