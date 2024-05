Infortunio ISCO | De La Fuente lo vuole convocare per l’Europeo della Spagna ma lui è con le stampelle

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di, centrocampista spagnolo, in vista degli Europei. Tutti i dettagli Dopo essersi infortunato ieri nella partita pareggiata dal Real Betis contro il Las Palmas, quando è stato costretto a uscire a 6 minuti dall’intervallo,si è sottoposto oggi ad accertamenti medici per valutare l’entità del suo. Non