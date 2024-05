Chi è Pino Strabioli | biografia - carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 17 maggio 2024), all’anagrafe Giuseppe, è un nome di spicco nel panorama teatrale e televisivo italiano. Nato a Porto San Giorgio il 26 luglio 1963, è conosciuto per la sua poliedricità come regista teatrale, attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. La suaè costellata di successi che abbracciano diverse forme d’arte e media, rendendolo una figura affascinante e versatile del mondo dello spettacolo italiano. È ospite il 17 maggio 2024 a La Volta Buona, in studio da Caterina Balivo. Gli inizi e la formazione passano da Orvietocresce e si forma a Orvieto, un suggestivo comune umbro che lo vede muovere i primi passi nel mondo del teatro. Dopo aver completato gli studi, si avvicina al palcoscenico nel 1986, sotto la guida esperta ...