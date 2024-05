Firenze - spaccate e vandalismi | vigilantes in servizio notturno da lunedì 20 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le guardie giurate svolgerannodi vigilanza dalle 23 alle 6 nelle zone della cittàrmente colpite dal fenomeno dellecome quelle che vanno dal centro storico alle aree di San Jacopino, a Novoli, piazza Pier Vettori e piazza Dalmazia. Ogni notte saranno 10 i mezzi deidi diverse aziende di sicurezza che si occuperanno del, coordinati dal Comando dei Vigili giurati, per conto di Confcommercio e Confesercenti L'articolo proviene daPost.

