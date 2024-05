Simeone | Le dichiarazioni di De Laurentiis sullo stadio sono scorrette - non c’è uno straccio di progetto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Consigliere del Comune di Napoli Ninoha commentato sui suoi canali social le parole di Dein conferenza stampa ieri in merito al futuro delloMaradona. Cons.: «Ledi De» «Come al solito, il buon De Laurentis cambia idea e si lascia andare anei confronti del Sindaco e del Comune di Napoli. La verità è sotto gli occhi di tutti: attualmente non c’è unodiper realizzare unoda parte della Ssc Napoli, né a Fuorigrotta, né a Bagnoli, né nel cratere del Vesuvio, né al centro del Golfo di Napoli. Quando ...

Il consigliere del comune di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, Nino Simeone , ha parla to a Radio Marte: «Non so se lo stadio Maradona sia un capitolo chiuso per De Laurentiis , non vorrei fosse una strategia del patron del Napoli. ...

Giovanni Simeone è sempre più vicino alla cessione . Diversi club sono sulle sue tracce, ecco quanto chiede De Laurentiis per l’attaccante del Napoli . Il Napoli vuole cambiare pelle dopo la difficile stagione che sta per concludersi. Pochi alti e ...

COMUNE DI NAPOLI - Simeone: "Renderemo lo Stadio Maradona ancora più performante" - COMUNE DI NAPOLI - simeone: "Renderemo lo Stadio Maradona ancora più performante" - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nino simeone, consigliere del comune di Napoli e presidente della commissione infrastrutture “Siamo ancora in attesa di ricev ...

Cons. Simeone: "ADL scorretto, non c'è uno straccio di progetto per il Maradona o Bagnoli!" - Cons. simeone: "ADL scorretto, non c'è uno straccio di progetto per il Maradona o Bagnoli!" - Nino simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, ha commentato le parole di De laurentiis sul futuro del Maradona in conferenza ...

Simeone: "Stadio Maradona. ADL "ritorno al futuro" Adesso non ci faccia perdere altro tempo" - simeone: "Stadio Maradona. ADL "ritorno al futuro" Adesso non ci faccia perdere altro tempo" - Nino simeone ha parlato della questione Stadio Maradona soffermandosi sui progetti del presidente azzurro Aurelio De laurentiis.