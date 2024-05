Dalle rubrica Notizie dall’ASviS - Oms | Grazie ai vaccini in 50 anni sono state salvate 154 milioni di vite

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si riporta di seguito dal sito ASviS il testo integrale dell’articolo di Tommaso Tautonico del 9 maggio 2024. Epatite B, morbillo, pertosse, tetano e tubercolosi.solo alcune delle malattie immunizzateai, il più grande contributo sanitario mai realizzato. Un’immunizzazione globale è umanamente possibile, se c’è collaborazione. “Itra le invenzioni più potenti della storia, poiché rendono prevenibili malattie un tempo temute e letali”. Lo ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in occasione del lancio del rapporto “Contribution of vaccination to improved survival and health: modelling 50 years of the expanded programme on immunization” pubblicato sulla rivista The Lancet, su commissione dell’Oms. ...