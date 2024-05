Malattie dello sviluppo neurologico | un seminario internazionale alla Scuola Normale

fino al 13 maggio studentesse e studenti del penultimo anno della Scuola secondaria Superiore potranno candidarsi per partecipare alla Scuola di Orientamento Universitario 2024 , ideata e realizzata congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore e ...

I rispettivi ruoli e l’autonomia dell’università non consento di definirlo un altolà. Ma certo lo “Sconcerto” espresso formalmente dall’associazione Amici della Normale di Pisa nei confronti dell’ateneo, per la decisione di dire no al bando di ...