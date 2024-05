San Giovanni - al via i lavori di asfaltatura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – A partire da lunedì 20 maggio inizieranno ididi alcuni tratti di strade comunali a SanValdarno. Le prime zone ad essere interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale saranno Borro al Quercio e Borro della Rigaia. La ditta incaricata proseguirà poi in via Fornaci Maddii e Borro della Madonna. La circolazione dei veicoli subirà alcune modifiche e sarà previsto il senso unico alternato nei tratti interessati dai. In Borro della Rigiaia e via Fornaci Maddii (nel primo tratto da via Martiri della Libertà fino a via Vetri Vecchi) la strada sarà invece chiusa per brevi periodi in tutte le direzioni. Le operazioni diinteressano, successivamente, via del Porcellino, via Montegrappa, via Rosai e via Napoli (nel tratto di ...