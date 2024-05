Scomparsa nel Salento Nessuna notizia di una giovane mamma da 24 ore - ricerche in corso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora ore d’ansia per unanel. Da poco più di 24 ore, infatti, non si hanno più notizie di Silvia Barbetta,31enne di Salice Salentino che ha fatto perdere le proprie tracce nella tarda mattinata di giovedì 16 maggio. La donna ha portato con sé qualche indumento, ma è uscita di casa senza cellulare, probabilmente proprio per non essere rintracciata. Questo, ovviamente, fa aumentare ancora di più la paura ed il mistero attorno a questa vicenda. Il padre, che convive con la donnanel, ha denunciato il fatto alle 18.30 di ieri pomeriggio presso la caserma dei Carabinieri di Campi Salentina.nel, i dettagli della ...

