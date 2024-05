Kate Hudson ha coronato il suo sogno | pubblicare un album di canzoni Prima - per - ha dovuto affrontare il difficile rapporto col padre

diva hollywoodiana, Kate Hudson ha recitato in numerosi film e calcato tantissimi red carpet negli ultimi anni, dimostrando di non essere immune al fascino delle tendenze . Kate Hudson è da decenni nell’industria dell’intrattenimento ed è ...

Matthew McConaughey ha parlato del primo incontro tra lui e Kate Hudson in vista del film Come perdere un ragazzo in 10 Giorni. Matthew McConaughey ha recentemente parlato della dinamica tra lui e Kate Hudson sul set di Come Farsi Lasciare in 10 ...