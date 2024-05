Hanno ucciso l’uomo ragno | il trailer della serie sugli 883 vi farà tornare indietro con i ricordi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sky ha svelato il teaserbiografica– La vera storia degli 883, che sarà diretta da Sydney Sibilia per far luce su uno dei più grandi mitimusica italiana: quello degli 883. Le inconfondibili note die Sei un mito, colonne sonore dell’infanzia di tanti italiani, detteranno il ritmo del dramedy Sky Original che arriverà in esclusiva su Sky e anche in streaming su NOW a ottobre. La, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, è un dramedy organizzato in otto episodi che narra una storia mai raccontata fino in fondo di musica, di sogni, di illusioni e grande amicizia, quella che diede vita al mito degli 883. Protagonisti...