F1 | Gp Emilia Romagna Wolff Setup importante - fatti passi avanti

L’ex magistrato prova a evitare la convocazione in commissione parlamentare fissata per il 2 maggio: «Ho altri impegni, dovete rinviare». La replica: «Vuole scegliersi la data in base alle sue esigenze politiche». I legali chiedono la libertà per ...

Playoff di basket, quarti di finale: Reggio Emilia-Venezia 78-66. biancorossi avanti 2-1 nella serie - Playoff di basket, quarti di finale: Reggio emilia-Venezia 78-66. biancorossi avanti 2-1 nella serie - L’UnaHotels Reggio emilia prevale sull’Umana Reyer Venezia per 78-66 nella gara 3 dei quarti di finale dei playoff LBA, disputata al “PalaBigi”. La compagine emiliana, ora avanti 2-1 nella serie, ...

LBA - Reggiana, Priftis: "Complimenti ai ragazzi, ma per Gara 4 voglio il sold out" - LBA - Reggiana, Priftis: "Complimenti ai ragazzi, ma per Gara 4 voglio il sold out" - Coach Dimitris Priftis entra in sala stampa convinto del merito dei suoi giocatori, dopo la vittoria guadagnata dalla sua Unahotels Reggio emilia che le vale il primo match point della ...

Diga di Vetto, ci siamo: verso l’ok al progetto - Diga di Vetto, ci siamo: verso l’ok al progetto - Ora si procederà alla redazione del piano e all’individuazione della sede più idonea in cui collocare l’invaso. Soddisfazione dalla Lega ...