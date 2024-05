Juventus - finito l’allenamento | cosa filtra sulla posizione di Allegri

Massimiliano Allegri ha tenuto la seduta d’allenamento alla Continassa questa mattina in vista del match di lunedì contro il Bologna di campionato. La decisione della Juventus su di lui è attesa nelle prossime ore. Allegri lascia la Continassa in ...

Difesa a 4, niente salti nel buio e rinnovi al bivio: come sarà la Juve di Motta - Difesa a 4, niente salti nel buio e rinnovi al bivio: come sarà la Juve di Motta - Si aspetta solo la fine del rapporto con allegri (che ha comunque contratto per un'altra stagione) per ufficializzare l'arrivo del tecnico del Bologna e studiare quindi le relative strategie di mercat ...

Il tecnico toscano ha trasformato la vittoria in caos. Il d.t. dovrà ricostruire un gruppo da scudetto: i bianconeri partono sempre per vincere - Il tecnico toscano ha trasformato la vittoria in caos. Il d.t. dovrà ricostruire un gruppo da scudetto: i bianconeri partono sempre per vincere - Il tecnico toscano ha trasformato la vittoria in caos. Il d.t. dovrà ricostruire un gruppo da scudetto: i bianconeri partono sempre per vincere ...

Allegri Juve, tecnico sta dirigendo l’allenamento. Attesa decisione della proprietà – ULTIME - allegri Juve, tecnico sta dirigendo l’allenamento. Attesa decisione della proprietà – ULTIME - Massimiliano allegri è in campo alla Continassa e sta dirigendo l’allenamento della Juve. Si aspetta la decisone della società Come rivelato da Sky Sport, Massimiliano allegri è in campo alla ...