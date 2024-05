Cos’è il gambero rosso della Louisiana avvistato anche in Italia e perché è pericolosissimo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il nome scientifico è Procambarus clarkii, ma l’appellativo dio meglio dikiller rende meglio l’ideasua pericolosità. Si tratta di un crostaceo d’acqua dolce considerato tra le cento peggiori specie invasive in Europa. Il cui impatto sulla biodiversità degli ecosistemi può essere devastante. La notizia è che ora si trovain. In particolare, nel Parco Valle del Lanza, a cavallo fra il Varesotto e il Comasco. Come si evince dal nome è originario delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti del sud e del Messico nord-orientale. Le sue carni sono gustose, ragione per cui si trovano molti allevamenti di questo esemplare. Data la sua alta capacità di adattamento e la sua velocità di riproduzione ...