LIVE Errani Paolini-Dolehide Krawczyk - WTA Roma 2024 in DIRETTA | in campo a breve! Scontro diretto per le Finals

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:55hanno sconfitto nel loro cammino verso il penultimo atto le n.2 del seeding Melinchar-Martinez/Perez, le WC azzurre Zantedeschi/Abbagnato e Kichenok/Ostapenko (7). 13:48per la WTA! Le azzurre sono none, con 22 punti appena da recuperare proprio sulle avversarie odierne. In caso di vittoria,si metterebbero provvisoriamente dentro in una corsa che durerà fino a ottobre! 13:40 Ci siamo! Tra circa 20? scenderanno inper giocarsi l’accesso alla finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia ...