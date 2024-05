LIVE Juventus | Allegri ha lasciato la Continassa - preallertato Montero

La Juventus e Massimiliano Allegri non sono mai stati così distanti. Il post-partita della vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha rappresentato l’escalation delle tensioni accumulate da parte dell’allenatore: una sfuriata che però ...

Massimiliano Allegri ha tenuto la seduta d’allenamento alla Continassa questa mattina in vista del match di lunedì contro il Bologna di campionato. La decisione della Juventus su di lui è attesa nelle prossime ore. Allegri lascia la Continassa in ...

Repubblica - Juventus, Allegri davvero non si è aggiornato Tutto il tempo a sentirsi dire vecchio... - Repubblica - juventus, allegri davvero non si è aggiornato Tutto il tempo a sentirsi dire vecchio... - "Il buio di allegri è la sua solitudine: non sempre parte l’embolo per questo, ma sentirsi soli e nudi aiuta. Lo richiamarono alla juventus ammettendo un doppio peccato d’illusione, prima Sarri, poi ...

Calcio: Juve, Allegri ha lasciato la Continassa - Calcio: Juve, allegri ha lasciato la Continassa - (ANSA) - TORINO, 17 MAG - Massimiliano allegri ha lasciato la Continassa. Il tecnico della juventus ha diretto l'allenamento mattutino e intorno ...

TJ - Allenamento in. Allegri lavora con la squadra - TJ - Allenamento in. allegri lavora con la squadra - 12:15 - ALLENAMENTO IN CORSO - Dalle 11:30 la juventus è in campo alla Continassa e sta preparando la gara contro il Bologna. Massimiliano allegri sta dirigendo regolarmente la seduta.