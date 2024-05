Alberto Genovese - chiesti 3 anni e 4 mesi per il secondo processo per violenza sessuale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo la condanna definitiva nel primopere dopo il matrimonio, l’ex imprenditore del webè comparso di nuovo davanti a un giudice per rispondere di abusi risalenti ai tempi di “Terrazza Sentimento”. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto un’altra condanna, stavolta a 3e 4e 20 giorni in continuazione con la precedente per l’imputato. La richiesta è stata formulata nelabbreviato che lo vede imputato per episodi di abusi sessuali nei confronti di altre due giovani, che sarebbero stati commessi sempre rendendole incoscienti con mix di droghe. È accusato anche di intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico. La pena ...

