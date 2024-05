Prima Melissa Satta - ora | Nicola Pietrangel - la rasoiata a Matteo Berrettini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) "? Io ancora non ho capito che cosa abbia, perchésembrava che giocasse male per colpa di, ora non lo so. Aveva una bella fidanzata beato lui. Cosa ne penso se ora non ce l'ha più? E secondo te io non ci dormo stanotte? Dimmi te se all'età mia mi interessa della vita sentimentale di, saranno affari suoi. Io perché abbia mollato non lo so, se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato”. Commenta così, con la sua solita schiettezza,i parlando a MowMag dialla giornalista Giulia Sorrentino. Parlando di come vede il romano, il 90enne ex tennista ha risposto: “Semplicemente non lo vedo perché non sta mai in campo — le sue parole —. ...