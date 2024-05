Presentato a Napoli Streg8 - il nuovo cocktail con Liquore Streg - Bitter 900 Rosso e Chin8 Neri

Manna sarà il nuovo DS del Napoli , con Meluso verso l’addio. Per l’allenatore si attende fine maggio, con Conte favorito su Pioli, Sarri e De Zerbi. Il mercato del Napoli delinea sempre più i suoi contorni in vista della prossima stagione. Secondo ...

Dal Demirspor al Girona: in arrivo quattro amichevoli internazionali a Castel di Sangro - Dal Demirspor al Girona: in arrivo quattro amichevoli internazionali a Castel di Sangro - Il napoli giocherà due amichevoli sulle Dolomiti: la prima contro i dilettanti di una rappresentativa locale e l’ultima, prima di chiudere il ritiro, con una squadra di Serie B o C da individuare.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in Tv e streaming Ultima chiamata europea al Franchi - Fiorentina-napoli, dove vederla in Tv e streaming Ultima chiamata europea al Franchi - Fiorentina-napoli, dove vederla in Tv e streaming In diretta anche se non si può raggiungere lo stadio la possibilità di seguire lo scontro diretto che manderebbe in Europa una delle due squadre. La ...

Operazione contro lo spaccio di droga tra il basso Lazio e la Campania - Operazione contro lo spaccio di droga tra il basso Lazio e la Campania - Altra importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti messa a segno quest’oggi 17 maggio 2024 nei territori di Minturno (LT), SS. Cosma e ...