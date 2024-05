LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Leclerc e Sainz lavorano sulla SF-24 Evo Russell svetta

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 In pista la Ferrari dicon le gomme soft, vedremo il crono del monegasco. Stesso discorso per Norris che finalmente lo vedremo in pista. 13.59 SI TORNA A GIRARE! 13.58 Alonso e Norris in fondo alla classifica, senza giri cronometrati. Da capire la loro situazione. 13.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 GeorgeMercedes1:17.909 1 2 Oscar PIASTRI McLaren+0.042 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.099 2 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.141 4 5 Yuki TSUNODA RB+0.245 36 CarlosFerrari+0.360 1 7 CharlesFerrari+0.563 3 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.705 3 9 Lance STROLL Aston Martin+1.229 1 10 Daniel RICCIARDO RB+1.359 3 11 Or BEARMAN Haas F1 Team+1.632 1 12 Esteban OCON Alpine+1.947 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 50/57 Il distacco tra Perez ed Hamilton è di 0.586. Il britannico si avvicina nel misto ma non guadagna nulla sui rettilinei, nonostante il DRS. GIRO 50/57 Il contatto in curva 17 tra Sainz e Piastri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.34 Tutti i piloti si affiancano a Lando Norris per fargli i complimenti. Il britannico era il pilota con più gran premi disputati senza vittoria . 23.33 LANDO Norris VINCE IL GP DI Miami 2024 ! È la prima ...

LIVE F1 GP Imola: segui le prove libere 1 in diretta - LIVE F1 GP Imola: segui le prove libere 1 in diretta - il pilota brasiliano che proprio su questa pista perse la vita trent’anni fa. La Ferrari per l'occasione infatti avrà un adesivo dedicato a Senna attaccato sulle livree delle SF-24 di Sainz e leclerc.

Leclerc, casco speciale per Imola…" - leclerc, casco speciale per Imola…" - Charles leclerc omaggia l'Italia. Nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, in programma nel week end sul circuito di Imola (qui gli orari tv con le dirette di Sky, NOW e TV8)… Leggi ...

F1, diretta tv e streaming Gp Emilia-Romagna: dove vederlo e a che ora - F1, diretta tv e streaming Gp Emilia-Romagna: dove vederlo e a che ora - Il fuoriclasse olandese punta così al ritorno sul gradino più alto del podio, ma dovrà vedersela con le due Ferrari di Charles leclerc (reduce dal terzo posto in Florida) e Carlos Sainz che ...