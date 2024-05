Black Phone 2 - M3GAN 2 e tanti altri horror! Blumhouse aggiorna sulle uscite

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prendete l’agenda,ha annunciato le date di alcuni dei film più attesi dai fan del genere, vediamo insieme, nel dettaglio, cosa ci aspetta in questo 2025. Iniziamo subito con il thriller The woman in the yard, in uscita il 28 Marzo 2025, sarà diretto da Jaumet Collet-Serra, noto per La maschera di cera e The Orphan. Arriverà sul grande schermo l’11 Aprile 2025 Drop di Christopher Landon, conosciuto principalmente per il suo lavoro dietro le sceneggiature di diversi capitoli della saga Paranormal Activity. Ethan Hawke in, Fonte:ProductionPassiamo ora, ai sequel più attesi, infatti dopo tre anni dal primo capitolo ritorna in sala2 previsto per il 27 Giugno 2025, alla regia ci sarà sempre Scott Derrickson, ma ...

