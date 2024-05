La candidata Annese diffamata da un profilo fake | Ho paura ma non mi lascio intimidire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovannaal Consiglio Comunale di San Giorgio del Sannio per la Lista “ San Giorgio Rinasce” ha denunciato oggi gli attacchi diffamatori subiti attraverso unFacebook anonimo. “Mi trovo costretta a denunciare pubblicamente l’insostenibile situazione che sto affrontando”, ha dichiarato. “Da settimane sono vittima di diffamazione attraverso unFacebook falso che, con accuse infondate, gravissime e meritevoli di denuncia penale, minano la mia dignità e onorabilità, coinvolgendo persino i membri della mia famiglia. È evidente che il mio impegno pubblico, affiancato alla vita privata e professionale, sia fonte di fastidio per alcuni individui. Tuttavia – ha aggiunto – sono determinata a continuare il mio percorso politico, non ...