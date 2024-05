Svizzera - i pre-convocati per gli Europei | Somme - Okafor e altri 4 calciatori di Serie A

Svizzera, Sommer tra i pre-selezionati di Yakin per Euro 2024. Il 7 giugno la lista definitiva - svizzera, Sommer tra i pre-selezionati di Yakin per Euro 2024. Il 7 giugno la lista definitiva - Yann Sommer è tra i 38 giocatori convocati da Murat Yakin, ct della svizzera, per il pre-ritiro in vista di Euro 2024. Il portiere dell'Inter, come annunciato qualche giorno fa ...

Tanto Lugano nel pre-camp della "Nati" in vista degli Europei - Tanto Lugano nel pre-camp della "Nati" in vista degli Europei - È una prima selezione rossocrociata a tinte anche bianconere quella scelta da Murat Yakin in vista degli Europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L'allenatore della ...

La SSR continuerà a trasmettere gli highlights della Super League - La SSR continuerà a trasmettere gli highlights della Super League - Nelle stagioni 2025/26-2029/30, RSI, RTS, SRF e RTR potranno diffondere in diretta una partita per ogni giornata del massimo campionato ...